Mudersbach

Mudersbach – Brand an Wochenendhaus in Mudersbach

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Die Feuerwehr der VG Kirchen(Sieg) bekämpft derzeit einen Brand an einem Wochenendhaus oberhalb des Friedhofs in der Bergstraße in 57555 Mudersbach.