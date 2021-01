Mudersbach- Am Bahnübergang Schranke beschädigt

Am Rotlicht zeigenden Bahnübergang hielt der Fahrer zunächst ordnungsgemäß an. Bei der Weiterfahrt touchiere er mit seinem Gespann den sich öffnenden Schrankenarm. Es entstand Sachschaden am Pkw und an der Schranke. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





