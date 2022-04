Motorradunfall zwischen Stockhausen und Asbach, Zeugenaufruf

Asbach und Buchholz (Westerwald) (ots) –



Am Ostermontag, 18.04., kam es gegen 09:35 Uhr an der Einmüdung L 272/L273, Strecke zwischen Stockhausen und Asbach, nähe Flugplatz Eudenbach zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin. Diese wurde bei dem Unfall nicht unerheblich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar.



An der Unfallstelle soll sich auch der Fahrer bzw. die Fahrerin eines weißen Kleintransporters befunden haben. Der Fahrzeugführer sei schließlich in Richtung Asbach weggefahren.



Die Polizei bittet Unfallzeugen, insbesondere den Fahrzeugführer des weißen Kleintransporters um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Straßenhaus.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein