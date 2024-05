Motorradkontrolle

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Sonntagvormittag wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz in der Asbacher Straße eine Kontrollstelle zur Überwachung des motorisierten Zweiradverkehrs durchgeführt.