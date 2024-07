Motorradfahrer gestürzt

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer aus St. Katharinen die Asbacher Straße in Fahrtrichtung Kretzhaus.

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer aus St.-Katharinen die Asbacher Straße in Fahrtrichtung Kretzhaus. Hinter der Ampelanlage zum Roniger Weg musste der Fahrer verkehrsbedingt bremsen und kam hierbei zu Fall, wobei er sich leicht verletzte.



