Motorraddiebstahl – Zeugensuche

Anzeige

/19.05.2024) entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad im Bereich der Elisabethstraße in Neuwied. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine auffällige Yamaha XT500, Farbe weiß. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen NR-C745 angebracht. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer 02631 8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell