Motocross-Maschine ohne Kennzeichen, Verkehrsunfall wegen Ausweichmanöver, versuchte Einbrüche am Busbahnhof

Anzeige

Der Fahrer bemerkte jedoch vermutlich den Anruf des Zeugen und flüchtete über einen Fußweg in das angrenzende Waldgebiet. In der Vergangenheit ist eine solche Motocross-Maschine bereits mehrfach gleichgelagert aufgefallen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260).



Am Samstag, den 10.08.2024 ereignete sich gegen 03:00 Uhr in der Waldstraße in Betzdorf ein Verkehrsunfall. Eine Katze querte plötzlich vor einem 18-jährigen PKW-Fahrer die Fahrbahn, welcher der Katze auswich und schließlich mit einem Zaun kollidierte. Am Zaun und an dem PKW entstand Schaden von ca. 3300 Euro. Die Katze blieb unversehrt.



In der Zeit von Freitag, den 09.08.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, den 10.08.2024, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria und eine Eisdiele am Busbahnhof in Betzdorf einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK T.Moog



Telefon: 02741/9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell