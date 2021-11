Molzhain – Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 10.11.2021, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer die L 288 aus Kausen kommend in Richtung Steineroth.



In Höhe der Einmündung Molzhain, wollte der Fahrer nach links abbiegen. Hierzu musste er jedoch zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Der nachfolgende 78-jährige Senior erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das abbiegende Fahrzeug auf. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht; an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell