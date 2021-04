Molzhain- Abfallentsorgung im Wald

Unbekannte Täter entsorgten Bauschutt, Duschwanne, Fliesen, Hängeschränke in einem Waldstück in der Nähe der Jagdhütte Molzhain. Der Baumüll dürfte überwiegend aus Renovierungsarbeiten stammen; die Entledigung erfolgte dann in dem Waldgebiet.

Hinweise zu den Entsorgern oder zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Geländeabschnitt an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



