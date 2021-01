Mofafahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagabend befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Mofa (25km/h) in der Ortslage Elgert die Landesstraße 268 in Richtung Dierdorf.

An einer Engstelle stürzt der Fahrer aus bisher nicht geklärter Ursache und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Mofa entstand Totalschaden.



