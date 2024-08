Altenkirchen

Mofadiebstahl in Altenkirchen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht vom 06.08.24 auf 07.08.24 entwendeten bisher unbekannte Täter ein in der Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen abgestelltes Mofa der Marke Peugeot.