Möglichen Wohnungseinbrecher identifiziert

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf am Vormittag des 1. Juni im Stadtgebiet einen 20-jährigen aus der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) kontrollieren und identifizieren, welcher seit Anfang des Jahres vielfach im Stadtgebiet Kirchen in verdächtiger Weise an Wohnhäusern auffiel.