Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 03:10 Uhr

Mittelhof

Mittelhof, Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund Rauchentwicklung

Durch einen ausgelösten Rauchmelder in der Nachbarwohnung wird eine Bewohnerin eines Reihenhauses in der Betzdorfer Landstraße in Mittelhof am 01.10.2020, kurz nach Mitternacht, aufmerksam. Als sie sich nach nebenan begibt, stellt sie eine starke Rauchentwicklung im Nachbarhaus fest.