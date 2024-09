Mit Krad gestürzt

Linz am Rhein (ots). Am Montagmittag ist ein 17-jähriger Kradfahrer beim Abbiegen von der B 42 in die Straße Am Sändchen weggerutscht und gestürzt.