Mit 2,62 Promille unterwegs

Am 26.08.2024 wurde gegen 13:35 Uhr ein PKW auf der B 42 mit unsicherer Fahrweise angetroffen.

Bei der Kontrolle saß der deutlich alkoholisierte Beschuldigte auf dem Rücksitz und gab an, dass das Fahrzeug von einer unbekannten Person geführt worden sei, diese Person kurz vor der Kontrolle aus dem Auto sprang und in unbekannte Richtung verschwand. Da diesen Ausführungen seitens der Beamten kein Glaube geschenkt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,62 Promille ergab. Im Anschluss wurde dem 43jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



