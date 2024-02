Mehrere versuchte Einbruchsdiebstähle in Pkw

VG Hamm (Sieg) (ots). In der Nacht von Montag, 05.02.2024, auf Dienstag, 06.02.2024, kam es in Etzbach und Führten zu insgesamt vier Einbrüchen in abgestellten Pkw.

In Etzbach wurde ein Pkw in der Straße Im Wiesengrund und ein weiterer Pkw in der Rother Straße angegangen. In Fürthen ereigneten sich die Taten in der Straße Im Sieggarten und in der Schulstraße. Die bislang unbekannten Täter schlugen an zwei Fahrzeugen die Seitenscheibe ein. Ein weiterer Pkw wurde aufgebrochen. Das vierte Fahrzeug war unverschlossen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter keine Gegenstände aus den Pkw entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise und rät dringend, keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen und diese nach Verlassen immer zu verschließen.



