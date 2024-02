Willroth

Mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeiten bei Verkehrskontrolle festgestellt

Am Montagvormittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Raiffeisenstraße in Willroth einen 32-jährigen PKW Fahrer, der verbotswidrig sein Mobiltelefon benutzte.