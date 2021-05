Mehrere Personen schlagen auf 17-Jährigen ein

Am Freitag, den 21.05.2021 um ca. 19:15 Uhr, begaben sich drei männliche Täter vom Parkplatz des Schwimmbades aus zum Weiherplatz und griffen dort unvermittelt einen 17-Jährigen aus der VG Dierdorf an. Dabei schlugen alle drei Personen auf den Geschädigten ein.

Anschließend begaben sich die drei Täter wieder auf den Schwimmbad Parkplatz, stiegen in ein Fahrzeug und fuhren davon.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



