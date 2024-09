Mehrere Handyverstöße in einem kurzen Zeitraum geahndet

Anzeige



Die Verstöße ereigneten sich im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr in Anhausen und in Willroth.

Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Fahrer erwarten nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100,- EUR und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei.



