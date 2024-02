Puderbach

Mehrere Gurtverstöße bei Verkehrskontrolle geahndet

Am Mittwochvormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Mittelstraße in Puderbach eine Verkehrskontrolle durch.