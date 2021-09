Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag sind durch bisher unbekannte Täter in der Stettiner Straße in Dierdorf, der Ringstraße in Straßenhaus, der Weiherstraße in Neustadt (Wied) und in der Straße Straßenchrist in Linkenbach insgesamt 5 Firmentransporter angegangen worden.