Mann von Nachbarn attackiert

Am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, beschwerte sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unkel bei seinem Nachbarn, da dieser übermäßig laute Musik hörte.

Nachdem der Beschwerdeführer wieder in seine Wohnung zurück gekehrt war, stand der Nachbar plötzlich in seiner Wohnung und attackierte ihn mit der Stirn im Gesicht. Hierdurch erlitt der Geschädigte Verletzungen am Nasenbein und musste ärztlich behandelt werden. Gegen den 33-jährigen Schläger wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell