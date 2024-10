Mann verursacht Unfall, montiert Kennzeichen ab und flüchtet

Vettelschoß OT Kalenborn (ots) – Am Donnerstag, den 31.10.2024 um ca. 14:50 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung L252 / L253 im Bereich Vettelschoß OT Kalenborn.

Anzeige

Nach kurzem Gespräch der Unfallbeteiligten untereinander, montierte der männliche Unfallverursacher plötzlich seine Kennzeichenschilder ab und flüchtete mit seinem grauen SUV in Richtung Bahnhofstraße in Kalenborn.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/943-0 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644/943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell