Malberg-Fahrzeugbrand hatte wohl technische Ursache

Am 24.04.2021 um ca 11:00 Uhr wurde der Polizei Betzdorf ein Brand eines Pkw auf einem Privatgrundstück in Malberg gemeldet.

Die hinzugerufene Feuerwehr der VG Betzdorf-Gebhardshain konnte das Fahrzeug schnell löschen. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Das derzeit abgemeldete Fahrzeug sollte von der 27-jährigen Besitzerin nur einige Meter auf dem Grundstück bewegt werden. Direkt nach dem Start stellte die Fahrerin plötzlich eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest. Das in Brand geraten Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt am Anlasser angenommen.



