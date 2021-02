Malberg- Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am 15.02.2021, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines DB Vito die L 265 aus Malberg Richtung Mörsbach.

Im Bereich einer Linkskurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Transporter und blieb schlussendlich auf der Fahrzeugseite im Straßengraben liegen.

Der junge Fahrer wurde leichtverletzt; am Vita entstand Totalschaden von geschätzt 40.000EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell