Malberg – Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Der in Richtung Malberg fahrende 64-jährige Motorradfahrer aus der VG Westerburg verlor die Kontrolle über sein Motorrad, eine schwere Honda Goldwing, als er unmittelbar nach einer Kuppe wegen einer Rechtskurve einlenken musste. Das Motorrad geriet ins Schleudern und der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er rutschte anschließend in ein angrenzendes Wiesenstück. Das Motorrad rutschte zunächst gegen einen Baum und blieb hiernach schwer beschädigt ebenfalls in der Wiese liegen.

Der schwerverletzte, aber ansprechbare Unfallbeteiligte kam wegen einer Schulterverletzung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Hinsichtlich der genauen Unfallursache und der Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf

Tel: 02741 926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell