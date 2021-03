Malberg- Sachbeschädigungen im Ortsbereich

Im Umfeld der Grundschule wurde an einem Lagerschuppen die Scheibe eine Türe zertrümmert und im Bereich des Festplatzes beschädigten unbekannte Täter eine Straßenlaterne, indem der Laternenschirm verbogen und die Leuchtmittel zerstört wurden. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2000EUR.

Hinweise zu den Tätern an den Polizeibezirksdienst Gebhardshain oder die PI Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell