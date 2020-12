Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 08:10 Uhr

Malberg

Malberg- Sachbeschädigung am Barbaraturm

Am Barbaraturm, eine Aussichtsplattform in der Nähe des Westerwaldortes Malberg, als Denkmal an die Zeit des Erzbergbaus in der Region, wurden in der Zeit vom 17 bis 18.10.2020 Sachbeschädigungen begangen. Der ehemalige Förderturm ist im Eingangsbereich mit einem Schachthaus konstruiert.