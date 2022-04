Malberg – Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinfluss

Am 10.04.2022, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer den Ortsbereich Malberg.

Im Verlauf der Strecke geriet der Fahrer infolge erheblicher Alkoholeinwirkung in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier konnte ein entgegenkommender Fahrer nur durch eine Vollbremsung eine Frontalkollision verhindern. Der Gefährder setzte seine Fahrt teilweise in Schlangenlinien fahrend fort, konnte jedoch durch die hinzugerufenen Beamten der Polizei Betzdorf angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.-



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell