Lkw kommt von der Fahrbahn ab

Am gestrigen Morgen, 14.12.23, 06:33 Uhr, ereignete sich auf der L 276 zwischen Weyerbusch und Leuscheid ein Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der 45-jährige Fahrer eines Lkw kam bei Nebel und nasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte u.a. 2 Verkehrsschilder. Da am Lkw zudem Betriebsflüssigkeiten austraten, wurde die zuständige Behörde unterrichtet.



