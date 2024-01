Linz/Rhein

LKW Fahrer bedroht Arbeitskollegen mit Messer

Am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, gingen mehrere Anrufe bei der PI Linz ein, wonach ein LKW Fahrer in Bad Hönningen, Am Güterbahnhof, seine Arbeitskollegen mit einem Messer bedrohen würde.