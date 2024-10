Mudersbach

LKW beschädigt Mauer und flüchtet

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Beschädigte Mauern Auf'm Strüdchen Foto: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Mittwoch, den 30.10.2024 befuhr in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr, ein LKW die Einbahnstraße Auf'm Strüdchen in Mudersbach und beabsichtige an der Einmündung zur Adolfstraße abzubiegen.