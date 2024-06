Betzdorf

Lasermessung, Fahrer flüchtet alkoholisiert und unter Drogen-Einfluss

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Dienstag, den 11.06.2024 führte die Polizei Betzdorf in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Kölner Straße in Betzdorf durch.