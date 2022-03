Laserkontrolle: Schnellste Messung 140 km/h in einer 70er Zone

Die Geschwindigkeit ist im Messbereich, Gemarkung Anhausen, Landesstraße 258 aus Fahrtrichtung „Alt-Eck“ in Richtung Anhausen, außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt.

Hierbei sind 2 Fahrzeugführer/innen im Verwarngeld- und 5 Fahrer/innen im Anzeigenbereich gemessen worden.

Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 140 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein 2-monatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 600 EUR.

Ein weiterer Fahrer ist mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen worden. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein 1-monatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 400 EUR vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell