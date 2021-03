Lamm von der Weide gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Hohlweg in Peterslahr ein 3-Tage altes Lamm (hornlose Moorschnucke) von der Weide gestohlen.

Die Weide befindet sich angrenzend an das Grundstück der Geschädigten. Ein Wildtierriss kann ausgeschlossen werden. Der/die bisher unbekannten Täter kletterten vermutlich über den (Wild-)Zaun.

Bereits im Mai 2020 wurde der Geschädigten ein 1-Tage altes Lamm entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell