Ladendiebstahl/ Täter mit Diebesschürze und Einhandmesser

Am Samstag, den 26.10.2024 gegen 15:00 Uhr fiel aufmerksamen Mitarbeitern des Bauhaus Neuwied ein Ladendieb auf.

Der 36-jährige Mann aus Georgien entwendete Werkzeug im Wert von etwa 300 EUR. Für die Tathandlung nutzte er ein speziell für die Durchführung von Diebstahlsdelikten präpariertes T-Shirt. Zudem wurde im Rahmen der Personendurchsuchung ein Einhandmesser festgestellt. Das Führen des Messers ist aufgrund seiner Beschaffenheit nach dem Waffengesetz verboten. Der Beschuldigte hat keinen festen Wohnsitz in der EU. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte gewerbsmäßig Ladendiebstähle begeht und zudem illegal in die BRD eingereist sein könnte. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neuwied durchgeführt und stehen derzeit noch aus.



