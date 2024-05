Ladendiebstahl – Täter gestellt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Linz am Mittwochnachmittag einen Ladendieb vorläufig festnehmen, der zuvor 2 Parfümflaschen in der Linzer Rossmann-Filiale entwendete.