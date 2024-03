Ladendiebstahl – Täter flüchtet

Linz am Rhein (ots). Am Dienstagmittag kam es zu einem Diebstahl von Tabakwaren in einem Discounter am Scherer-Center.

Ein junger Mann bestellte an der Kasse Tabakwaren und legte diese zunächst auf das Kassenband. Nachdem die Ware von der Kassiererin abgerechnet war, steckte der Beschuldigte diese in einen mitgeführten Rucksack und wollte die Kaufsumme mit einer BankApp des Mobiltelefons bezahlen. Nachdem dieses misslang flüchtete er aus dem Einkaufsmarkt und fuhr mit einem E-Scooter davon. Die Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: Männliche Person, ca. 20-Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmal, braun-rötliche Haare, an der Seite kurz, das Deckhaar leicht gelockt. Der Mann trug eine schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und am rechten Hosenbein die Nr. 16, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, die rechte Hand war verbunden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



