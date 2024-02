Ladendiebstahl/ Spirituosen entwendet

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täterinnen aus dem Rewe-Markt in Bad Hönningen hochwertige Spirituosen im Gesamtwert von 800 Euro.

Eine der Täterinnen, geschätztes Alter 30 Jahre, führte einen dunkelblau-schwarzen „Trolli“ mit sich.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



