Ladendiebstahl/ Kinderwagen als Tatmittel/ Anscheinswaffe sichergestellt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Samstagabend gegen 21 Uhr entwendeten zwei gemeinschaftlich agierende Täter aus einem Einkaufsmarkt in Linz Lebensmittel im Wert von über 300 Euro.