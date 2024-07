Bad Hönningen

Ladendiebstahl in Aldi-Filiale

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 13.07.24 gegen 08:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Aldi-Filiale in Bad Hönningen, wie eine männliche Person mehrere Tafeln Schokolade, Kaffee und Flaschen Wein in eine mitgebrachte Tüte legte und anschließend versuchte, die Tüte unbemerkt durch den Kassenbereich zu bringen.