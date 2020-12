Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 10:20 Uhr

Am Donnerstag, 29.10.2020 gg. 15:11 Uhr kam es im REWE-Einkaufsmarkt in Bad Hönningen zu einem Ladendiebstahl.

Der 20jährige Täter war dort in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Diebstähle aufgefallen und hatte deswegen auch ein Hausverbot. Jetzt erwarten ihn die nächsten Anzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz am Rhein

PHK Otter

Telefon: 02644-943-111



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell