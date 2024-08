Unkel

Ladendiebstahl

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Montagmittag entwendete eine 75-jährige Frau aus Essen Bekleidung im Vorteil-Center und wollte diese in einer mitgeführten Tasche an der Kasse vorbei schleusen.