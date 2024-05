Ladendiebstahl

Am Samstagnachmittag wurde ein 57-jähriger Mann durch das Personla des Rewe Marktes dabei erwischt, wie er versuchte, Waren im Wert von ca. 20 Euro an der Kasse vorbei zu schleusen. Eine zufällig im Markt anwesende Streifenwagenbesatzung wurde durch den Marktleiter hinzugerufen.

Am Samstagnachmittag wurde ein 57-jähriger Mann durch das Personla des Rewe Marktes dabei erwischt, wie er versuchte, Waren im Wert von ca. 20 Euro an der Kasse vorbei zu schleusen.

Eine zufällig im Markt anwesende Streifenwagenbesatzung wurde durch den Marktleiter hinzugerufen. Der Mann war den Beamten bereits als Ladendieb bekannt.

Nach der Anzeigenaufnahme erhielt dieser ein Hausverbot für den Supermarkt und bekam weiterhin einen Platzverweis durch die Streifenwagenbesatzung ausgesprochen.



