Ladendiebstahl

Am Mittwochnachmittag entwendeten drei Beschuldigte in Mittäterschaft eine Tabakdose im Rewe-Markt in St. Katharinen. Nachdem die Männer von einem Mitarbeiter beim Ausgang angesprochen und festgehalten wurden, konnten sie von Beamten der Linzer Polizei in Obhut genommen werden.

St. Katharinen (ots) –



Am Mittwochnachmittag entwendeten drei Beschuldigte in Mittäterschaft eine Tabakdose im Rewe-Markt in St.-Katharinen. Nachdem die Männer von einem Mitarbeiter beim Ausgang angesprochen und festgehalten wurden, konnten sie von Beamten der Linzer Polizei in Obhut genommen werden. Die Polizei leitete Strafverfahren ein, die Männer wurden auf der Polizeiinspektion erkennungsdienstlich behandelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell