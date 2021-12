Ladendiebstahl

St. Katharinen-Notscheid (ots) – Am Freitagmorgen entwendete eine 58-jährige Frau aus St. Katharinen Ware im Rewe-Markt in St. Katharinen/Notscheid und wurde hierbei von einem Mitarbeiter beobachtet.

Am Freitagmorgen entwendete eine 58-jährige Frau aus St. Katharinen Ware im Rewe-Markt in St.-Katharinen/Notscheid und wurde hierbei von einem Mitarbeiter beobachtet. Gegenüber der Polizei verweigerte sie zunächst ihre Personalien, die aber vor Ort, anhand von aufgefundenen Unterlagen, ermittelt werden konnten. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen dem Diebstahl und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Personalienverweigerung eingeleitet.



