Ladendiebstahl

Am Dienstagmittag entwendete ein 18-jähriger Heranwachsender aus Vettelschoß in einem Supermarkt in St. Katharinen Tabakwaren im Wert von 10 EURO. Der Diebstahl fiel an der Kasse auf, gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Marktleiter sprach ein Hausverbot aus.

