Ladendieb ohne Fahrerlaubnis, PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Am Freitag, den 16.02.2024 gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei Betzdorf wegen eines Ladendiebs zu einem Supermarkt in der Industriestraße in Mudersbach gerufen.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Dieser hatte diverse Lebensmittel entwendet. Es stellte sich zudem heraus, dass der 28-jährige trotz Hausverbot den Supermarkt aufgesucht hatte und dorthin mit einem PKW gefahren war, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Den Mann erwarten nun diverse Strafanzeigen.



Am Samstag, den 17.02.2024 gegen 04:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Betzdorf im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kirchener Straße in Betzdorf bei einer 30-jährigen Fahrerin eines Mazda drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Frau entlassen.

Es sind entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog



Telefon: 02741/9260

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell