Ladendieb im Penny Markt Hamm (Sieg)

Am 12.01.2024 um 17:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen mitgeteilt, dass eine männliche Person im Penny Markt in Hamm (Sieg) diverse Lebensmittel entwendet haben soll.

Symbolbild Foto: dpa

Die Person habe fluchtartig den Laden verlassen und konnte auch durch hinterhereilende Kunden nicht gestellt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 42 jährige obdachlose Mann durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert werden. In seinem Rucksack konnte das entwendete Diebesgut aufgefunden und an den Markt zurückgegeben werden. Gegen den hinreichend polizeilich in Erscheinung getretenen Mann wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell