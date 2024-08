Ladendeibstahl mündet in Gewahrsamnahme

Am Donnerstagabend wurde die Polizeiinspektion in Linz über einen Ladendiebstahl durch eine Gruppe junger Männer im Rewe-Markt informiert.

Foto: dpa

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten drei Personen sternförmig vom Tatort, wobei ein Tatverdächtiger im Rahmen der Nacheile festgehalten werden konnte. Nach Aufnahme des Sachverhaltes und Personalienfeststellung wurde der 28-jährige Mann aus Leutesdorf vor Ort entlassen. In der Folge fiel er noch mehrfach durch sein aggressives Verhalten auf, worauf die Polizei nochmals einschreiten musste. Letztendlich nahm sie den uneinsichtigen Mann in Gewahrsam, wo er die Nacht verblieb.



